◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山）トライアルの第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２は８日、中山競馬場の芝２０００メートルで争われ、単勝３番人気のバステールが、豪快な差し切り勝ちで重賞初制覇を飾った。２着ライヒスアドラー、３着アドマイヤクワッズまでが本番の優先出走権を得た。測ったように差し