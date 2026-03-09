「この会社ダメだな」と見切りをつける瞬間は人それぞれだが、退職直前に会社の信じられないずさんさが発覚することもある。東京都の40代女性（事務・管理／年収1100万円）は、4年ほど勤務したプライム上場企業を辞める際、衝撃的な出来事に見舞われた。最終出社日の前々日、転職先へ提出する書類を確認していた女性は、手元に雇用保険被保険者証がないことに気づいた。会社側は「入社後に本人に渡しているはずだ」と主張したため