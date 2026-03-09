『レス・ザン・ゼロ』と『アメリカン・サイコ』を20歳そこそこで書き上げ、アメリカ現代文学のアイコンとなったブレット・イーストン・エリス。最新長編『いくつもの鋭い破片』の日本版刊行を機に、翻訳者・品川亮氏がインタビューを敢行。エリスは、この畢生の大作について、青春時代について、そして近年の自分自身について語ってくれた。【写真】この記事の写真を見る（6枚）◆◆◆『いくつもの鋭い破片』は、2023年1月に本国で