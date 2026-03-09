何も、忠犬というのはハチ公に限った話ではない。誰だって、我が愛犬こそがいちばんの忠犬に決まっている。ただし、ハチ公のように駅前に銅像が建つほどとなると、やはりそうそういるものではない。ハチ公に並び立つ忠犬、いったいどこに……。【写真多数】雑草に埋もれたレール跡、危険を知らせる看板も…19年前に茨城県から消えた「鹿島鉄道線」の痕跡を一気に見ると、探していて見つけたのが、忠犬タローである。タローが