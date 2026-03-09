日本エアコミューター（JAC）は、複数の機材で計画外の整備作業が必要となったことから、3月9日から15日にかけて欠航便が発生すると発表した。欠航となるのは、鹿児島〜奄美・沖永良部・屋久島・喜界島・種子島・福岡線と福岡〜屋久島線の計39便。予約客には、払い戻しや変更などを案内している。■欠航便JL3725鹿児島（08：45）〜奄美（09：50）／3月9日・3月12日〜15日JL3737鹿児島（17：10）〜奄美（18：15）／3月9日・3月1