神奈川県在住の40代女性・Sさんはその日、幼い我が子と一緒にスーパーのレジに並んでいた。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちその時、すぐ後ろにならんでいた女性客に感謝を伝えたい。＜Sさんからのおたより＞上の子が幼稚園生、下の子はベビーカーだった頃のことです。スーパーに買い物に行ってレジに並んでいる時に、上の子の買い忘れが判明。私の後ろには2〜3人並んでいたので、一人で取りに行かせました。子が戻