AIが人間の仕事を評価するようになったとき、人間の行動はどう変わる？（筆者がChatGPTで生成）（小林 啓倫：経営コンサルタント）人事評価、採用審査、レポートの査読、応募書類の選別──。これまで管理職や人事担当者が担ってきた「人の仕事を見て評価する」作業に、生成AIが入り込み始めている。人事評価へのAI導入は、もはや先端企業だけの話ではない。たとえば、JCOMは2025年4月からコールセンター業務の人事評価にAIを