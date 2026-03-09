3月15日（日）中京競馬場で行われる、第62回金鯱賞（G2・4歳上オープン・芝2000m）の登録馬は下記の通り。大阪杯へ向けた前哨戦。菊花賞馬アーバンシックなど14頭がエントリー。【菊花賞】ルメールの神騎乗！アーバンシックが最後の一冠を制する…ダノンデサイルは敗れる14頭がエントリーアラタ57.0アーバンシック58.0ヴィレム57.0キングズパレス57.0クイーンズウォーク56.0サフィラ55.0シェイクユアハート57.0ジ