3月11日（水）に船橋競馬場で行われる、ダイオライト記念（Jpn2・4歳上・ダ2400m）の枠順は下記の通り。【ジャパンダートクラシック】ナルカミが逃げ切る…ナチュラルライズ三冠ならずJRA馬4頭1枠1番セラフィックコール牡6・57.0・吉原寛人内田勝義・川崎2枠2番ナルカミ牡4・57.0・戸崎圭太田中博康・美浦3枠3番カズタンジャー牡5・56.0・川田将雅新谷功一・栗東4枠4番ナイトオブファイア牡4・55.0・石川倭渡辺和雄・大井5枠5番