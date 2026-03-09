3月8日、水沢競馬場で行われた11R・スプリングカップ（M2・3歳・ダ1400m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、ディオニス（牡3・岩手・佐々木由則）が快勝した。7馬身差の2着にロジータサンライズ（牡3・岩手・齋藤雄一）、3着にブライオン（牡3・岩手・橘友和）が入った。勝ちタイムは1:29.3（稍重）。2番人気で高松亮騎乗、イタズラベガ（牝3・岩手・菅原勲）は、6着敗退。1着ディオニス山本聡哉騎手「スタートが早かったら逃げの