豪州は「天覧試合」で日本と接戦を展開した■日本 4ー3 豪州（8日・東京ドーム）敗戦の中でファンの心をうった。オーストラリア代表は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で野球日本代表「侍ジャパン」と対戦し、3-4で惜敗した。試合後の敬意あふれる行動に日本のファンも「すごいし尊敬する」などと感動していた。試合終了後には逆転負けの悔しさを表には出すことはなく、清々