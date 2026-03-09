入院によって小康を得た天地氏。彼を回復させたのは、たまたま知った自由律俳句だった。やがて種田山頭火に私淑するようになり、詩作にのめりこみ、師匠との出逢いを通じて予定されていた入院期間を4分の1にまで短縮することができた。その立ち直りの経過を、著書『わたしは山頭火！？』からたどってみたい。天地氏の著書『わたしは山頭火！？元新聞記者による統合失調症・闘病記』はAmazonで好評発売中または版元「くるとん出版