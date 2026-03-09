ピンの「i500シリーズ」は“飛び系ブレード”という新ジャンルで、ツアープレーヤーが使える中空アイアンというカテゴリーを確立した。2018年の初代「i500」が大ヒットして、2022年には「i525」、2024年には「i530」が発売。そして今年は4代目となる「i540」が登場。そこには人気クラブコーディネーター・鹿又芳典を驚かせた大きな進化があった。 「iDi」よりさらに打感が