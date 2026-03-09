◆ディップ2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組日本代表4―3オーストラリア代表（8日、東京ドーム）近藤（ソフトバンク）が深刻な打撃不振に直面している。打順が2番から3番に変わったが、第4打席まで凡退。八回1死満塁で代打森下（阪神）と交代した。「首脳陣に気にかけてもらっている分、申し訳ない。試合に出ている以上、何らかの形で貢献しないといけない」。今大会は12打数無安打1四球。チェ