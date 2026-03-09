マイナーチェンジ直前の「ノア」“現行モデル”が受注停止トヨタのミドルサイズミニバン「ノア」は、2025年9月に一部改良を受け、好調なセールスを記録しています。日本自動車販売協会連合会による「乗用車ブランド通称名別順位（登録車のみ）」によると、昨秋の一部改良前から前年対比でプラスとなっており、改良の前後を問わず販売を伸ばしていることになります。【画像】超カッコいい！ トヨタ「現行型ノア」です！（30枚以