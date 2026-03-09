三和酒類の「いいちこ日田蒸留所」（大分県日田市西有田）で28、29日の午前10時〜午後4時、「春の蔵開き2026」が開かれる。入場無料。蔵人のガイドで焼酎の製造工程を見学するツアー（要事前予約）、フレアバーテンダーショー、日田市内の学生らが演奏する音楽会などの無料イベントが繰り広げられる。同社の酒をさまざまな飲み方で楽しめる「iichikoBAR」や、焼きそば、唐揚げ、アユの塩焼きなどグルメの有料提供もある