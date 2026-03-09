◆ディップ2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組日本代表4―3オーストラリア代表（8日、東京ドーム）WBC初登板の隅田（西武）＝長崎県大村市出身＝が勝利投手になった。2番手で3回を2安打1失点（自責0）。3者連続を含む毎回の7奪三振の力投で、吉田の逆転弾を呼び込んだ左腕は「不運もあったけど、一人一人集中して投げられた」と表情を和らげた。まずは五回に2奪三振。六回は1死から二塁打を浴び