くじゅう連山を望む大分県九重町の飯田高原で、春の訪れを告げる野焼きが行われている。8日はタデ原湿原などに火が入り、計200ヘクタールを焼き尽くした。今後、泉水山麓、一目山などでも行われ、黒々と焦げた草原は夏にかけて新緑に覆われていく。町や玖珠署、町消防団、観光協会、九重の自然を守る会など29団体からなる飯田高原野焼き実行委員会（高橋裕二郎会長）が実施した。この日は、各団体からボランティア計約120人