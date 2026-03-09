国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門近くにある長崎県諫早市高来町の干陸地で8日、住民ら約150人がごみ拾いをした。干陸地は堤防内側に残されたかつての干潟。堤防閉め切り後はヨシなどの雑草が生い茂る広大な空き地になったが、住民でつくるNPO法人「拓生会」は一部を土壌改良して花を植栽するなど活用を模索。年1回の清掃活動も同会が呼びかけ、実施している。この日は同市を流れる本明川、境川の河口付近でごみ拾いをし