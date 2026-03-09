高齢化社会の進展や家族の在り方の多様化に伴い、死去後の財産相続を明確にしておくことがこれまで以上に重要になってきている。法務省は2020年7月、一定のルールで記された自筆の遺言書を出先機関の法務局で保管する制度を始めた。その利便性や有用性を、長崎地方法務局佐世保支局の遺言書保管官・久保るり子さんに聞いた。（重川英介）−そもそもなぜ遺言が必要なのでしょう。「遺言がなければ民法の規定に基づいて財産を