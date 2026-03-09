佐賀県内で発生した事件を裁いた裁判員裁判の裁判員経験者と、裁判官、検察官、弁護士の法曹三者による意見交換会が、佐賀地裁で開かれた。経験者たちが裁判を終えての感想などについて話し合った。地裁がおよそ2年に1度開催。今回は2月26日に実施され、過去2年間に裁判を経験した20〜60代の男女5人が参加した。日程については公判が始まる数カ月前から告知されており、「職場への説明ができた」などと好意的な意見が占めた