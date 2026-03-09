佐賀市役所で、来庁者の負担軽減や利便性向上を目指す「窓口改革」が進んでいる。各種手続きでの書類記入を不要にする「書かなくていい窓口」の導入をはじめ、聴覚障害者向けの「透明ディスプレイ」や遠隔操作ロボットの活用など、誰にでも優しい窓口づくりを推進。坂井英隆市長は「窓口改革を通じて市民サービスの新しいスタンダードを築きたい」と話す。