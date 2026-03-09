スチュワートが9勝を挙げた2年前の姿を取り戻しつつある。今春のオープン戦初先発で5回を2安打無失点。3三振を奪い、課題の制球も無四球と安定していた。「全体的に自分でも満足のいく内容。どの球種でもストライクを取れたので満足している」。64球を投げて最速は153キロ。来日8年目の右腕は表情も晴れやかだった。狙い通りの投球もできた。二回2死満塁で無得点に終わった直後の守り。「試合の流れの中で効果的だったと思う