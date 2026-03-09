売店のおばちゃん、51年間ありがとう−。北九州市小倉南区の沼小学校（児童478人）で、開校当初から半世紀にわたり、文房具の小さな売店を営んできた店主の中村葉子さん（85）が、修了式の24日を最後に引退する。高齢になり、「元気なうちに」と閉店を決めた。全児童が集まったお別れ会では感謝の言葉をかけられ、「本当に寂しいけれど、皆さんと仲良く過ごせたのが一番」と何度も涙を拭った。