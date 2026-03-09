国際女性デーの8日、世界各地で女性の権利向上や格差解消、暴力反対を求める集会やデモ行進が実施され、ジェンダー平等の実現を目指して声を上げた。約2万人が集結したベルリン中心部の広場で、イラン出身の女性歌手ファラバズさんは「国内では聖職者に弾圧され、国外からは米国とイスラエルの空爆を受けている」と、女性が二重苦に耐えていると指摘。労組幹部らは「ドイツでは3人に1人の女性がパートナーの暴力の被害に遭って