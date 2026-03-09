攻撃が続くイランからはこれまでに2回邦人の退避が行われました。7日に退避した邦人のひとりがNNNの取材に応じ、「攻撃は激しくなっている」と話しました。7日にイランの首都テヘランから退避した邦人が、8日、NNNの取材に応じ、先月28日に始まった戦闘について振り返りました。退避した日本人「娘とめいっ子が部屋から出てきて衛星放送（テレビ）をつけ出してバタバタしているから何だろうと思ったら、ボンって。これはテレビじゃ