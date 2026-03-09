【モデルプレス＝2026/03/09】4月期新ドラマ 「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」が4月9日深夜より読売テレビ、中京テレビ、BS12 トゥエルビで順次放送決定。あわせて、顔面を包帯で埋め尽くした女性のビジュアルが解禁された。【写真】4月期“復讐ドラマ”、女性が涙を流す原作書影◆「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」ドラマ化本作は、交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた主人公が、