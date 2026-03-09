九州から東北南部にかけてスギ花粉の飛散がピークを迎えていて、今日9日(月)も、九州や東海、関東、東北南部で「極めて多い」予想です。スギ花粉のピークは、関東や東北南部では今月下旬まで続く見込みです。外出時の対策はもちろん、帰宅時も、家の中に花粉を持ち込まないようご注意ください。今日9日(月)広い範囲で花粉が大量飛散関東など「極めて多い」今日9日(月)は、日本海と関東沖にある低気圧の影響を受ける見込みです