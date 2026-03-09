◇男子ハーフパイプ札幌大会（８日、札幌市ばんけいスキー場）ハーフパイプ第６戦の決勝が降雪のため中止となり、６日に実施された予選の得点で順位が決まった。男子は、札幌市出身でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝が３位に入り、地元で表彰台に上がった。同五輪金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝、女子は同銅メダルの小野光希（２２）＝バートン＝が今季Ｗ杯２勝目を挙げた。１