女優の伊藤歩（４５）が、“推し”の男性との２ショットを披露した。顔と身体を密着させ、一緒に自撮りを撮って…。８日までに自身のインスタグラムを更新し、写真をアップ。「みなさま、Ｎｅｔｆｌｉｘ『ボーイフレンド』シーズン１観られました？ご出演されている、私の押しのＧｅｎｓｅｉくん」と紹介した。現在３６歳のＧＥＮＳＥＩは、事務所の公式サイトによると「台湾と日本を股にかけ、テレビや雑誌、広告やイベン