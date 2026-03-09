▽練習試合掛川西６―３北照（８日・掛川球場）第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園球場）に出場する北照が、２０２４年夏の甲子園出場校の掛川西（静岡）とダブルヘッダーで練習試合を行った。１試合目にプロ注目の１８３センチ右腕・中谷嘉希投手（３年）が先発し、６回１／３を３失点。将来の目標である侍ジャパン入りへ甲子園でのアピールを誓った。対外試合解禁日の７日に続く連投。最速１４９キロの怪物