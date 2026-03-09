【写真を見る】SNSの密売アカウントには＜寝る前の一服に超最高＞の文字…。電子タバコのカートリッジに入った“エトミデート”の実物。ゾンビたばことして蔓延し続けている相次ぐ逮捕者2月25日、広島東洋カープは「ゾンビたばこを使用したとして逮捕・起訴された羽月隆太郎被告との選手契約を解除した」と発表。羽月被告は、指定薬物エトミデート（Etomidate）、いわゆる“ゾンビたばこ”を使用した容疑で、1月27日に広島県警に