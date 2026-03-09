「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』の実写ドラマ化が決定。4月9日より読売テレビほかで放送される。 参考：『リブート』“冬橋”永瀬廉の悲痛な叫びダークサイドに引き込む“マチ”上野鈴華の死 本作は、石上加奈子が原作、J-MANGA CREATEが作画を手がける、U-NEXTによるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガを実写ドラマ