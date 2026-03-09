2023年9月に二度目のトミー・ジョン手術を受け、2024年の間は打者に専念していた大谷翔平。2025年には二刀流選手としての復帰が熱望される中、ドジャースはあくまで慎重な姿勢を貫いた。大谷の才能を最大限に引き出すために、ドジャースがとった戦略とは？大谷復活の舞台裏に迫る。※本稿は、アメリカ人野球記者のビル・プランケット『SHO-TIME 4.0 大谷翔平 二刀流復活と連覇の軌跡』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです