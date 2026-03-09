ピッチに立たなかっただけではなく、ベンチメンバーからも外れた。負傷が理由ではないようだ。古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムは３月７日、第36節でチャールトンと対戦し、敵地で０−１と敗れた。岩田が先発フル出場し、藤本は終盤の86分から途中出場している。一方で、古橋は試合のメンバーに含まれなかった。地元メディア『Birmingham Live』によると、ロン