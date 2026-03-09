◇高校野球練習試合大阪桐蔭―関西学院（2026年3月8日関学大グラウンド）今春選抜に出場する大阪桐蔭が8日、関西学院（兵庫）との練習試合に臨み、同校OBで西武・中村剛也の長男である勇斗（2年）が先発での聖地デビューに一歩前進した。昨年の公式戦では先発出場がなかった中、2試合ともフル出場。主にレギュラー組が出場する1試合目は「5番・三塁」で起用され、同点の5回2死一、二塁で左越えの2点二塁打を放った。「