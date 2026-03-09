読売テレビ、中京テレビ、BS12が共同制作するドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」が4月9日から各局で順次放送開始となる。同名ウェブ漫画が原作の復讐（ふくしゅう）劇。主人公は交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた女性。トラックにひかせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に家政婦として潜入する。善意の仮面を被り、完璧な仕事ぶりで懐深くへと入り込んでいき、自らの人