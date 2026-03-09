◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグBブロック西部ガス（1勝1敗）12―3日本製紙石巻（2敗）（2026年3月8日神宮）西部ガスは14安打12得点の猛攻で快勝した。3―1で迎えた3回1死一塁から今季オープン戦含め無安打と不振に陥っていた6番・柴田が右翼スタンドへ中押し2ラン。「悩んでいた中で思い切って振りにいったことが結果につながった」と笑みがこぼれた。4回には右前へ2点適時打を放ち、2安打4打点。「一本出て凄