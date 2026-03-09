◇オープン戦日本ハム5―4ロッテ（2026年3月8日エスコンF）ソフトバンクから6年ぶりに古巣復帰した日本ハム・有原航平投手（33）が8日、本拠地エスコンのマウンドに移籍後初めて上がった。ロッテ打線を相手に先発し、2回2/3を4安打2失点。予定通り59球となったところで交代したが「球数はしっかり投げられたけど、修正するところがたくさん出たかな」と振り返った。課題が出たことが収穫だ。2軍練習試合だった2月26日の