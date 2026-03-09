◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ5ー4韓国(8日、東京ドーム)5日の初戦で死球を受け、左手の人さし指にヒビが入ったチャイニーズ・タイペイのキャプテン、陳傑憲（チェン・ジェシェン）選手。この日は、試合前練習でグラブを手に守備練習を行う姿もありました。そして、タイブレークが採用されている10回、東京ドームにどよめきと歓声が響き渡ります。チャイニーズ・タイペイの監督が