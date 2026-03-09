◇オープン戦ソフトバンク1―0オリックス（2026年3月8日京セラD）ソフトバンクのカーター・スチュワート投手（26）が開幕ローテーション入りを確定させた。8日のオリックス戦に先発し、5回を2安打無失点と好投。直球、変化球ともに威力十分で3三振を奪い、無四球と安定した内容だった。昨季はケガの影響で登板なしに終わったが、今春の対外試合は3試合を投げて計10イニングで1失点と順調。小久保裕紀監督（54）は一昨年に9