アメリカのトランプ大統領は8日、イランの新たな指導者について、アメリカの承認がなければ長くは続かないとアメリカメディアに語りました。トランプ大統領は8日、ABCテレビの取材に、殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の後継者について、「我々の承認を得なければならない」とした上で、「承認を得なければ長くは続かない」と強調しました。また、良い指導者を選ぶためならば、現体制とつながりのある人物が就任してもかま