◇オープン戦ソフトバンク1―0オリックス（2026年3月8日京セラD）ソフトバンク育成2年目捕手の大友が7回からオープン戦初出場。木村光、稲川、鈴木豪とのバッテリーを組んで無失点に封じた。8回1死一塁ではサインミスで捕逸したが「何とかゼロで終えられて良かった。意外と冷静に周りを見られた」と振り返った。あす10日の巨人戦（宇部）も1軍に同行する予定。支配下昇格を狙う26歳は「打撃でも魅せたい」と意気込んでい