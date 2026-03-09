広州電力取引センターによると、3月6日から、広西チワン族自治区、雲南省からグリーン電力が市場化取引を通じて華東地区に送られるようになりました。今年になって中国で初めて実施された電力網管区を越えたグリーン電力の大規模取引です。広州市と北京市の二大電力取引センターを通じて、広西チワン族自治区、雲南省からのグリーン電力が今月6日から31日まで、上海市、江蘇省、浙江省、福建省などに送電されます。今回の取引電力