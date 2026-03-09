◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロックJFE西日本（1勝）10―1明治安田（1敗）（2026年3月8日等々力）JFE西日本は新人ながら4番に抜てきされた綛田が、公式戦デビューを一発で飾った。5―1の5回1死、2球目の直球を捉えて左越えソロ。逆方向への一発にも「しっかり打てた結果がホームランになりましたが、次の試合が大事」と気を引き締めた。大商大では4番の経験がなく公式戦0本塁打。内田聡監督は「つなぎの4