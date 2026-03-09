「総武Ｓ」（８日、中山）大外一気で決めた。６番人気のブレイクフォースが２４年８月のＢＳＮ賞以来となる２度目のオープンＶを飾った。ゴール前はまさに大混戦。アクションプランの押し切りかと思われたところを首差かわし去った。田辺は「初ブリンカーが効いていたし、中山コースも得意ですからね」と満足げ。管理する中舘師は「ブリンカー効果がありました。今まで使いたいところをなかなか使えなかったので、勝って賞金