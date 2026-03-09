「アルメリア賞」（８日、阪神）未勝利馬が圧巻の勝利だ。格上挑戦した２番人気のカフジエメンタール（牡３歳、栗東・矢作）が好位から最速上がりで３馬身半突き抜けた。武豊は「流れが速くて追走はつらかったけど、直線でムチを入れたら反応がすごく良かった。素質がありそうですね」と満足げ。１勝馬５頭を抑えてのＶに「登録するぐらいだから、厩舎も自信があったんじゃないかな」と笑顔だった。