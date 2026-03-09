◇オープン戦ソフトバンク1―0オリックス（2026年3月8日京セラD）ソフトバンクの今宮がオープン戦初マルチ安打を記録した。「2番・遊撃」で先発し、まずは3回先頭で田嶋から中前打。6回先頭では寺西にカウント1―2と追い込まれながらも左前打した。小久保監督は「健太はずっと内容いいと思いますよ」と話した。6回の守備から庄子と交代して福岡へ帰り、あす10日の山口・宇部での巨人戦には同行しない。