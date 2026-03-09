「大阪城Ｓ」（８日、阪神）中団のインでレースを進めた７番人気のドラゴンブースト（牡４歳、栗東・藤野）が、直線で鋭く脚を伸ばして２度目のリステッド勝ちを決めた。「ゲートを出て先行したかったのですが、周りが速かったです。それでもいい所に収まってくれて、ラストは思った以上に反応してくれました。今までにない競馬をしてくれましたし、力をつけていますね」と笑顔の岩田望。管理する藤野師は「前半が流れていた