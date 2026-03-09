◇オープン戦ソフトバンク1―0オリックス（2026年3月8日京セラD）ソフトバンクのドラフト2位新人である稲川と同3位鈴木豪が8、9回に1イニングずつ投げて無失点に抑えた。ともに1死から四球を出したが、稲川は連続三振。鈴木豪は杉本を遊ゴロ併殺に抑えた。小久保監督は稲川に関し「直球のホップ成分が強いのか、いいですね」と評価。鈴木豪は「制球に課題があるので悔しい。だけど9回に、あの杉本さんを併殺に取れたのは